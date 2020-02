Stadt schreibt Bebraer Teiche erneut aus

Die Stadt unternimmt einen weiteren Versuch einen Betreiber für die Bebraer Teiche zu finden und schreibt die Betreibung des Naturbades erneut aus. Bis zum 30. April können sich Interessenten bei der Stadt Sondershausen bewerben. Vergeben wird die Bewirtschaftung des städtischen Freibads als Erbbaurecht.

Gesucht wird laut Ausschreibungsunterlagen ein Betreiber, der das Bad zur öffentlichen Nutzung zur Verfügung stellt, für Sicherheit und Ordnung sorgt, die Gewässerpflege betreibt und das Bad zu einer überregionalen touristischen Attraktion ausbaut.

Bis zum 30. April können Interessenten ihre schriftliche Bewerbung bei der Stadt einreichen mit detailliertem Konzept inklusive Finanzierungs-, Personalplan und Investitionsplan sowie Angaben zum Investor.

Die Badesaison, sagt Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) im Gespräch auch, sei so gut wie abgeschrieben. Die lange Bewerbungsfrist aufgrund der umfangreichen Bewerbungsvorgaben aber notwendig. Sollte es Interessenten geben, werde man zügig verhandelt und schnell die Gremien einbinden. Dass in diesem Jahr in Bebra gebadet werden könne, sei aber nicht sehr wahrscheinlich. Auch die Stadt selbst will die Betreibung nicht übernehmen. Das könne man finanziell wie personell nicht stemmen. Die Anlage solle aber so weit in Schuss gehalten werden durch die Hausmeister der Stadt. Selbst die Vermietung der Bungalows auf dem Gelände werde ausgesetzt, kündigte Grimm an. „Buchungen werden wir stornieren müssen“, erklärt Grimm.

Ob sich aufgrund des gewährten Erbbaurechts mehr Interessenten melden, als bei der erste Ausschreibung zur Verpachtung des Badebetriebs konnte Grimm nicht einschätzen. „Wir werden sehen“, so Grimm. Der Stadtrat habe sich mehrheitlich für eine Ausschreibung der Bebraer Teiche mit öffentlichem Badebetrieb entschieden.

Allerdings soll ein möglicher Betreiber keinen Zuschuss mehr für den Badebetrieb erhalten. Mit rund 30.000 Euro wurde zuletzt der DRK Kreisverband unterstützt von der Stadt.

Neben dem Erbzins, der an die Stadt von einem neuen Betreiber zu entrichten wäre, müsste der nun aber ohne den städtischen Zuschuss den Badebetrieb aufrecht erhalten mit Bademeister, Rettungsschwimmern und allen Sicherheits- und Hygieneauflagen, die damit einhergehen. Das sind die Kosten, an denen in den vergangenen Jahren bereits zwei Betreiber gescheitert sind. Auch der einzige Bewerber auf die Ausschreibung Ende vergangenen Jahres, die Novalis Diakonie, hatte in der Vorstellung ihres Konzepts den Betrieb wirtschaftlich nicht darstellen können.

Zudem erhofft sich die Stadt Investitionen, damit die Bebraer Teiche attraktiver werden für Touristen. Im Gegenzug würde das Erbbaurecht zwar eine Nutzung nach den Vorstellungen des Erbbauberechtigten ermöglichen. Die Stadt aber kündigt in der Ausschreibung bereits an, das man das Gelände aber öffentlich zugänglich machen müsse. Die private Nutzung ist also ausgeschlossen. Auf dem Gelände ist zudem auch baurechtlich nicht allzu viel möglich. Ein Bebauungsplan wäre zunächst notwendig, den aufzustellen, kostet Zeit und Geld und benötigt die Gremien der Stadt. Überdies lässt der Naturschutz nicht allzu viel Gestaltungsraum zu.

Bis Ende April haben Interessenten Zeit, der Stadt zu erklären, wie sie das Bad betreiben und auch noch attraktiver machen wollen. Gibt es keinen Bewerber, werde man über weitere Optionen erwägen, erklärte der Bürgermeister. Ob das auch ein Verkauf wäre, müsse mit dem Stadtrat abgestimmt werden. „Ich persönlich würde mich einem Verkauf nicht verwehren“, so Grimm.