Die Stadt Sondershausen hat einen neuen Betreiber für das kommunale Krematorium, das einzige im Kyffhäuserkreis, gefunden. Der Stadtrat hat sich in nicht-öffentlicher Sitzung für das Angebot der Convela GmbH aus Halle an der Saale entschieden, erklärte auf Nachfrage der Sondershäuser Hauptamtsleiter Stefan Aschenbrenner.

Der Pachtvertrag ist für 25 Jahre vorgesehen und soll bis zum 1. November unterzeichnet sein, kündigte Aschenbrenner an. An diesem Tag soll auch die Übergabe an das Unternehmen erfolgen. Bis Ende des Monats betreibt die Stadt Sondershausen das Krematorium noch weiter. Ursprünglich wollte die Stadt nach erfolgloser Suche nach einem neuen Betreiber das Krematorium zu schließen. Nach Bekanntgabe der Schließung zum 1. April hatten sich Interessenten gemeldet. Woraufhin die Betreibung noch einmal ausgeschrieben worden war. Mehrere Angebote waren daraufhin eingegangen. Die Stadt hatte in den vergangenen Jahren immer höhere Verluste geschrieben. Die Zahl der Einäscherungen war rapide gesunken. Neben wirtschaftlichen Problemen erfüllte die Anlage auch Umweltauflagen nicht mehr. Nur noch mit Sondergenehmigung durch die Kreisverwaltung lief der Betrieb zuletzt. Investitionen in die Anlage wären notwendig gewesen. Auch bei den Kosten konnte das Krematorium mit privaten Anbietern nicht mithalten. Der Betrieb war nicht mehr wirtschaftlich tragbar.