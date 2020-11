Stadt Sondershausen will Drei-Linden-Ruine verkaufen

Das Gelände der ehemaligen Bäckerei Drei Linden könnte neu belebt werden. Seit Jahrzehnten verfallen die Gebäude an der Frankenhäuser Straße, die mal eine Gaststätte mit Saal und später eine Bäckerei beherbergten. Die Eigentümer kümmerten sich nicht. Mit Notabsperrungen wurden das Terrain gesichert.

Nun hat die Stadt Sondershausen einen ersten Erfolg auf dem Weg zu einer neuen Nutzung des Geländes errungen. Ein Nachtragsliquidator sei eingesetzt, erklärte Marcus Strunck von der Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung. Dieser werde sich um den Verkauf bemühen. Interessenten gebe es schon. Gelingt dies nicht, könne auch eine Versteigerung beim Amtsgericht angesetzt werden. Erstere Option wäre der Stadt lieber, sagt Strunck. Eine Versteigerung würde Zeit, die Stadt aber auch Geld kosten.

Beides hat die Verwaltung schon investiert. Seit Anfang des Jahres bemüht man sich bereits mit viel Aufwand, die Ruinen von Drei Linden, vermarkten zu können. Ein Ärgernis ist das Gelände seit Jahren und belastet solange auch die Stadtkasse. Grundsteuer sei schon jahrelang nicht gezahlt worden, so Strunck. Auf dem Grundstück liegt daher auch eine Grundschuld der Stadt. Durch die Nachtragsliquidation sollen die Schulden so wenigstens zum Teil eingetrieben werden. Aber das sei eben auch eine langwierige juristische Angelegenheit.

Je nach Ausgang Modellcharakterfür Umgang mit weiteren Brachen

Drei Linden könnte für die Stadtverwaltung zum Modell werden für die Vermarktung weiterer Flächen. Noch mehr Ausstrahlungskraft verspricht sich Uta Keyser, Fachbereichsleiterin im Sondershäuser Bauamt vom Gebäude des Residenzbahnhofs in Sondershausen, das die Stadt bereits erworben hat. Es gäbe Pläne, demnächst das Dach erneuern zu lassen, damit das denkmalgeschützte Objekt attraktiver für Investoren werde. Gelänge ein Verkauf an einen Käufer mit einem guten Konzept, könne der Bahnhof Referenzobjekt dafür werden, was sich aus brachliegenden Gebäuden im Stadtgebiet entwickeln lässt.

63 Potenzialflächen hat die Verwaltung in der Stadt und ihren Ortsteilen identifiziert. Nicht alle sind geeignet für eine Vermarktung, schränkt Strunck ein. Manche sind einfach zu klein. Der Aufwand wäre dann einfach zu groß.

Der Anblick von Ruinen und Brachflächen ärgert allerdings nicht nur Bürger. „Potenzielle Investoren, Touristen und Besucher schreckt so etwas ebenfalls ab“, sagt der Wirtschaftsförderer Strunck. Auch im Stadtrat waren die Ruinen an Ausfallstraßen und der Innenstadt immer wieder Themen. Inzwischen existiert deshalb das Potenzialflächenkataster. Vorgehen und mögliche Kosten seien darin aufgeschlüsselt, berichtet Strunck. In den Haushaltsverhandlungen soll das mit Zahlen hinterlegt werden.

Dabei geht es zum einen um den Kauf von Flächen durch die Stadt und eine spätere Entwicklung. Wenn die Besitzer denn Interesse an einer Veräußerung haben, schränkt Uta Keyser ein. Aber auch Hilfe bei der Vermarktung eines Grundstücks wolle man den Eigentümern anbieten.

Vielfach ist die Ermittlung der Eigentümer aufwendig. Selbst wenn sie bekannt sind, sei die Situation manchmal nicht weniger vertrackt, wie es Uta Keyser vom Beispiel der alten Schürzenfabrik in der August-Bebel-Straße weiß.

Wege zu neuer Nutzung mündenoft in komplizierten Verhandlungen

„Dort sind Eigentum an Immobilie und Grundstück getrennt. Das Haus hat keinen bekannten Besitzer, Grund und Boden gehören zum Nachlass einer jüdischen Familie, die Sondershausen verlassen musste.“ Die Verhandlungen gestalten sich kompliziert.

Trotz solcher Schwierigkeiten wolle die Stadt, so sieht Uta Keyser das Votum des Stadtrats, nun verstärkt versuchen, solche Immobilien wieder zu beleben oder wenigstens die Grundstücke einer neuen Nutzung zuzuführen. „Allerdings muss dieser Wille nun auch noch mit Finanzmitteln untersetzt werden“, stellt sie klar.