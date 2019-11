Mitarbeiter der Firmen CS Elektrotechnik Greußen und Elta aus Sondershausen sind derzeit mit der Installation der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt in Sondershausen beschäftigt. Im Bild: Jörg Becker

Sondershausen. In der Sondershäuser Innenstadt wird die Weihnachtsbeleuchtung montiert.

Stadt wird weihnachtlich geschmückt

Gestern haben Mitarbeiter der Firmen CS Elektrotechnik Greußen und Elta aus Sondershausen – hier Jörg Becker im Bild – mit der Installation der Weihnachtsbeleuchtung in der Sondershäuser Innenstadt begonnen. So werden unter anderem die Fußgängerzone, Lohstraße und Johann-Karl-Wezel-Straße mit Lichterketten und Weihnachtssternen geschmückt. Am morgigen Mittwoch wird noch der Weihnachtsbaum auf dem Markt aufgestellt. Er erhält ebenfalls eine festliche Beleuchtung. Die Weihnachtsbeleuchtung ist mit der Straßenbeleuchtung gekoppelt und soll ab sofort frei geschaltet sein.