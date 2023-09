Stadtführung, Rockabend und Versammlung im Kyffhäuserkreis

Tour durch Sondershausen, Rockmusik in Holzthaleben und Einwohnerversammlung in Thalebra – hier sind die Termine.

Führung zur jüdischen Geschichte von Sondershausen

Am Dienstag, dem 3. Oktober, bietet die Stadtinformation Sondershausen eine Führung zum Thema „Mikwe, Synagoge, Stolpersteine – auf jüdischen Spuren in Sondershausen“ an. Treffpunkt der kostenpflichtigen Tour ist um 13.30 Uhr die Stadtinfo. Teilnehmer haben unter anderem die Gelegenheit, die mittelalterliche Mikwe zu besichtigen.

Einwohnerversammlung für Sondershäuser Ortsteile

Für die Einwohner der Ortsteile Hohenebra, Thalebra, Schernberg und Himmelsberg findet am Montag, 9. Oktober, eine öffentliche Einwohnerversammlung im Dorfgemeinschaftshaus am Seeweg 1 in Thalebra statt.

Von der Verwaltung wird an diesem Abend zu allgemeinen Themen informiert und die anwesenden Bürger können ihre Fragen stellen, heißt es in der Ankündigung der Stadtverwaltung. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.

Rockmusik auf dem Schützenplatz in Holzthaleben

Zu „Rock in den 3. Oktober“ lädt das Team vom Schützenhaus in Holzthaleben alle Feier- und Tanzfreudigen am Montag, 2. Oktober, ab 19 Uhr, ein. Die Sero-Band spielt dort ab 20 Uhr deutsche Hits der vergangenen 50 Jahre. Der Eintritt ist laut Veranstalter frei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.