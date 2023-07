Stadtführung zum Klassizismus in Sondershausen

Sondershausen. Gästeführer Dirk Molis bietet am 6. August eine Tour durch Sondershausen an.

„Klassizismus in Sondershausen“ lautet der Titel einer Stadtführung, die am 6. August in Sondershausen angeboten wird. Gästeführer Dirk Molis erläutert laut Mitteilung der Stadtinformation auf einem besonderen Spaziergang durch die Innenstadt bestimmte Gebäude und Objekte aus der kunstgeschichtlichen Epoche des Klassizismus. Teilnehmer können erfahren, woher die Ähnlichkeit der „Alten Wache“ zur Berliner „Neuen Wache“ rühre und wie das Schloss heutzutage aussehen würde, wenn alle klassizistischen Umbauideen realisiert worden wären. Anmeldungen zur gebührenpflichtigen Teilnahme nimmt die Stadtinformation unter Telefon: 03632 / 622822 oder E-Mail:stadtinfo@sondershausen.de entgegen.