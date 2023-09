Stadträte von Roßleben-Wiehe treffen sich

Roßleben-Wiehe. Am 28. September um 19 Uhr findet am Verwaltungssitz die nächste Zusammenkunft statt.

Am Verwaltungssitz der Landgemeinde, dem Rathaus in Roßleben, treffen sich an diesem Donnerstag, 28. September, ab 19 Uhr die Stadträte zu ihrer Sitzung. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Anschaffung eines Spezialfahrzeuges für die Feuerwehr. Konkret soll ein sogenanntes All-Terrain-Vehicle angeschafft werden, das auch in entlegenste Winkel vordringen kann, wo herkömmliche Einsatzfahrzeuge keine Chance haben.

Außerdem sollen diverse Bauleistungen vergeben werden – etwa Tischlerarbeiten für das Schloss Wiehe als auch die Oberflächensanierung des Feldscheunenplans. Außerdem sollen Leistungen für die Bottendorfer Trauerhalle vergeben werden. Die Sitzung ist öffentlich. Zuhörer sind willkommen. sal