Stadtrat Sondershausen tagt

Zu Gebühren und Verpflegung für die Kindergärten in der Stadt Sondershausen wird der Stadtrat am Donnerstag, 18. Juni, Beschlüsse fassen. Die Stadträte kommen am Donnerstag 18 Uhr im Carl-Schroeder-Saal zusammen. Auf der Tagesordnung stehen Änderungen am Wirtschafts- und Finazplan des Versorgungsbetriebes der Stadt und ein Beschluss zur Wohnbebauung in Oberspier.