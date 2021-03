Stadtrat von Bad Frankenhausen schließt Zweckvereinbarung neu

Das Rathaus am Markt in Bad Frankenhausen. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Der Stadtrat der Stadt Bad Frankenhausen hat auf seiner jüngsten Sitzung die Zweckvereinbarung „IT-Verbund Östlicher Kyffhäuserkreis“ aufgehoben und noch einmal neu beschlossen. Die Kommunalaufsicht hatte eine Regelung beanstandet, wonach bei der Besetzung der Stelle, die vergleichbar sei mit solchen des gehobenen Dienstes, die Zustimmung des Beirats die Zustimmung des Stadtrats ersetzt. Nicht der Beirat sei zuständig, sondern der Stadtrat, stellte Bad Frankenhausens Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) richtig.

Die Städte Bad Frankenhausen, Roßleben-Wiehe und An der Schmücke wollen in den nächsten Jahren gemeinsam die Digitalisierung in ihren Rathäusern vorantreiben und sich gemeinsam die Stelle eines IT-Spezialisten teilen. Die Zweckvereinbarung wurde schon einmal neu gefasst, nachdem Artern ausgestiegen war. Die Neufassung wurde auch schon im Stadtrat Roßleben-Wiehe beschlossen. In der Stadt An der Schmücke steht dies noch aus.

Der oder die IT-Administrator/in wird von Bad Frankenhausen angestellt und vergütet. Personalentscheidungen obliegen dem Bürgermeister der Stadt Bad Frankenhausen beziehungsweise seinen Stellvertretern.