Stadtrat von Bad Frankenhausen vergibt Bauleistungen

Am Dienstag, 1. August, findet im Rathaus in Bad Frankenhausen die nächste Stadtratssitzung statt.

Bad Frankenhausen. Bei der Stadtratssitzung in Bad Frankenhausen geht es unter anderem um den Ausbau der Straße am Schlachtberg und um die Sanierung des Kirchenschiffs.

Vergaben von Bauleistungen im Zuge der touristischen Erschließung der Oberkirche mit dem schiefen Turm stehen auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung am 1. August in Bad Frankenhausen. Vergeben werden soll der grundhafte Ausbau der Straße am Schlachtberg/Parkplatz sowie die Sanierung des Bestandsmauerwerks des Kirchenschiffes, das in den kommenden Monaten zu einem Besucherzentrum ausgebaut werden soll.

Weitere Tagesordnungspunkte haben neben einer Einwohnerfragestunde die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt sowie die Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes „südlich des Uderslebener Weges“ zum Inhalt. Die Sitzung um 18 Uhr im Rathaussaal ist öffentlich.