Stadtrundgang durch Sondershausen am Kindertag

Die Alte Wache am Markt in Sondershausen ist Treffpunkt für die Kinderstadtführung

Sondershausen. Zum Weltkindertag gibt es in Sondershausen einen Stadtrundgang für Kinder – eine kleine Überraschung inklusive.

Zum Weltkindertag am Mittwoch. 20. September, bietet die Touristinformation eine Kinder- und Familienführung durch Sondershausen an. Start ist 10 Uhr an der Alten Wache. Gästeführerin Heike Günther und Prinzessin Güntherine nehmen die Teilnehmer mit auf einen spannenden Spaziergang durch die Stadt, in der einst die Fürsten regierten.

Während des Rundgangs erfahren die Teilnehmer, wie früher das Leben im Schloss war, welche Transportmöglichkeiten es gab und was die Kinder gespielt haben. Anschließend erhält jedes Kind eine kleine Überraschung. Die Tour dauert etwa eine Stunde und ist für Kinder kostenlos. Erwachsene zahlen 2 Euro.

Weitere Informationen gibt es in der Stadtinformation Sondershausen, Telefon: 03632/62 28 22