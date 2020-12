Stadtverwaltung Sondershausen Heiligabend geschlossen

Die Stadtverwaltung wird außer an den gesetzlichen Feiertagen auch am 24. Dezember und am 31. Dezember dieses Jahres geschlossen bleiben. Darüber informierte der Stadtsprecher Steffen Neumann. Zudem werde in der Woche zwischen den Feiertagen, vom 28. Dezember bis 30. Dezember, die Stadtverwaltung aufgrund der Coronapandemie nur eingeschränkt erreichbar sein. Die Stadtbibliothek Johann Karl Wezel ist seit Beginn des Lockdowns am Mittwoch dieser Woche geschlossen. Das gilt auch für die Tourist-Information am Markt und das Sondershäuser Schlossmuseum.

Weiterhin bittet die Stadtverwaltung, unbedingt notwendige Besuchstermine ab dem 4. Januar kommenden Jahres vorab telefonisch unter: 03632/ 6220 oder per E-Mail zu vereinbaren. Die Kontaktmöglichkeiten der verschiedenen Ämter und Mitarbeiter sind im Internetportal der Stadt Sondershausen unter: sondershausen.de zu finden.