Stadtverwaltungen unterstützen bei Kontaktnachverfolgung

Die Zahl der bestätigten Coronafälle ist weiter gestiegen. Bis Donnerstagmittag meldete das Gesundheitsamt des Kyffhäuserkreises 15 neue Fälle. Die Zahl der aktiven Infektionen lag bei 75, der Inzidenzwert stieg auf 83,5. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Für eine Vielzahl der Infektionen seien Feiern ursächlich, erklärte der Sprecher des Landratsamtes Heinz-Ulrich Thiele. Allein zwei Familienfeiern können 18 Infektionen zugeordnet werden.

Aus den Seniorenheimen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Kreis wurden weitere Infektionsfälle bekannt. Drei Heime seien derweil betroffen, sagte Dirk Gersdorf, Sprecher der Awo. „Im Roßlebener Pflegeheim sind derzeit drei Mitarbeiter erkrankt, während einer bereits wieder als genesen gilt. Auch ein Bewohner gilt als genesen, während zwei weitere derzeit mit dem Covid-19-Virus infiziert sind. Die Bewohnerin des Bad Frankenhäuser Pflegeheims gilt weiter als Verdachtsfall und wird im Sömmerdaer Krankenhaus behandelt. Neu hinzugekommen ist eine bestätigte Infektion bei einer Bewohnerin des Pflegeheims in Oldisleben“, erläuterte Gersdorf. Für alle drei Einrichtungen gelte ein Betretungs- und Besuchsverbot.

Um die Kontaktnachverfolgung, die Identifizierung von Infektionsketten und die Begleitung der Quarantänefälle noch zu gewährleisten, hat die Kreisverwaltung die zuständigen zehn Mitarbeiter im Landratsamt zusammengezogen. Die Stadtverwaltungen aus Sondershausen, Roßleben und Ebeleben haben angeboten, mit vier Mitarbeitern zu unterstützen, so Thiele.

Ab dem Wochenende will die Kreisverwaltung auch die Einhaltung der verschärften Regeln überprüfen. Der Landkreis hat darin die Maskenpflicht ausgeweitet und die Obergrenze für Teilnehmer an privaten Feiern im Freien auf 20 und in geschlossenen Räumen auf zehn begrenzt. Für Montag sind auch gemeinsamen Kontrollen mit den Ordnungsämtern der Stadtverwaltungen im Landkreis geplant.