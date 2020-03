Stadtwald bringt Sondershausen demnächst nur noch Kosten

Von der Geldquelle wird der Sondershäuser Stadtwald spätestens im nächsten Jahr zur finanziellen Belastung für die Stadt. Dann schlagen die Folgen der zurückliegenden Dürrejahre voll auf die Bilanz des Holzernte durch. Das schätzt Hauptamtsleiter Stefan Aschenbrenner ein, nachdem im Hauptausschuss des Sondershäuser Stadtrates der Forstwirtschaftsplan für 2020 vorgestellt worden war.

Darin war aus den Holzeinschlägen des Vorjahres unter dem Strich noch ein Gewinn von mehr als 60.000 Euro ausgewiesen. „Demnächst ist an dieser Stelle mit einem negativen Ergebnis zu rechnen“, stellt Aschenbrenner klar. Von einer regulären Holzernte sei in diesem Jahr schon gar nicht mehr zu reden. „Wir lassen eigentlich nur noch Schadholz entfernen“, sagt Aschenbrenner.

Schon das vorliegende Plus aus der abgeschlossenen Holzerntesaison sei zum großen Teil auf Unterstützung vom Land zum Ausgleich der Trockenschäden in kommunalen Wäldern zurückzuführen, erklärt der Hauptamtsleiter weiter. Fast 52.000 Euro habe der Freistaat an die Stadt Sondershausen als einen der größten Kommunalwaldbesitzer in Thüringen überwiesen, hatte Sonderhausens Bürgermeister zuvor aus dem Forstwirtschaftsplan zitiert. Ohne diese Soforthilfen wäre die Bilanz der Holzwirtschaft für die Stadt möglicherweise sogar schon jetzt ins Negative gekippt.

Mehr als die dreifache Menge Holz sei 2019 im Vergleich zu den Jahren zuvor im Sondershäuser Stadtwald gefällt worden, hieß es im Ausschuss weiter. Dabei sei es allerdings schon nicht mehr um Erträge für die Stadtkasse gegangen. Diese Masse musste geschlagen werden, weil die Bäume die Dürre nicht überstanden hatten und als Totholz zum Risikofaktor im Wald geworden waren. So sind in den zurückliegenden Monaten alle Fichten aus dem Bestand entfernt worden, weil sie dem massenhaften Auftreten des Borkenkäfers zum Opfer gefallen waren.

„Zum Glück haben wir in Sondershausen noch die Möglichkeit, solches Schadholz von Nadelbäumen als Brennstoff für das Blockheizkraftwerk zu verwenden, erklärte Aschenbrenner weiter. Das halte den Verlust beim Holzgeschäft derzeit noch in Grenzen.

Douglasien und Weißtannenwerden im Brückental gepflanzt

Mit knapper Not waren die immensen Kosten von mehr als 180.000 Euro allein für das Fällen und den Abtransport der Holzmassen aus dem Wald noch einmal zu deckeln gewesen. Sterben in diesem Jahr weiter reihenweise Bäume, könne es ähnlich teuer werden. Dass dann die Bilanz erneut zu retten ist, wird in der Stadtverwaltung stark bezweifelt.

Weitere Kosten kommen auf Sondershausen außerdem zu, wenn die Stadt ihren Wald wieder in Schuss bringen will. Mit den 26.000 Euro, die im jetzt vorliegenden Forstwirtschaftsplan für Aufforstungsmaßnahmen eingerechnet sind, werde es in kommenden Jahren nicht getan sein, blickt Aschenbrenner voraus.

2000 junge Bäume, je zur Hälfte Douglasien und Weißtannen, wollen die Mitglieder vom Sondershäuser Stadtrat jetzt in einer gemeinsamen Aktion mit möglichst vielen Sondershäusern am 18. April pflanzen. Um die Kosten für die Setzlinge, die sich auf etwa 3000 Euro summieren, aufzufangen, ruft Tobias Schneegans, Fraktionschef der Volkssolidarität zudem zu einer Spendenaktion auf. Die jungen Nadelgehölze sollen im Brückental in der Windleite in der Nähe des Pfaffenteiches auf Flächen gesetzt werden, auf denen schon im Vorjahr fast alle erwachsenen Bäume gefällt werden mussten.