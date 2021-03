Foto: Henning Most

Andreas Garthof (von links), Steven Heine und Thomas Hesse vom Malerbetrieb Otto Tänzer haben das Stadtwappen am Rathaus am Mittwoch wieder angebracht.

Sondershausen. Das Sondershäuser Stadtwappen wurde am Mittwoch nach der Restaurierung wieder an der sanierten Fassade des Rathauses angebracht.

Stadtwappen hängt wieder am Sondershäuser Rathaus

Das restaurierte Stadtwappen ziert seit Mittwoch wieder das Sondershäuser Rathaus. Knapp 40 Kilogramm wiegt das in Kunstharz gegossene Duplikat aus dem Jahr 1934. Das Original aus massiver Eiche befindet sich im Schlossmuseum. Mitarbeiter des Malerbetriebes Otto Tänzer befestigten das Wappen an der Wand über dem Ratskeller. Die Restaurierung hat Malermeister Otto Tänzer selbst vorgenommen. Am Mittwoch beging er seinen 72. Geburtstag.