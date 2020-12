Stadtwerke-Besuch in Sondershausen nur mit Termin

Der Besuch des Kundenzentrums der Stadtwerke Sondershausen ist aufgrund der gegenwärtigen Coronalage nur nach Terminabsprache unter Telefon: 03632/ 604848 möglich. Anliegen können auch per E-Mail an: kontakt@stadtwerke-sondershausen.de, Brief oder übers Kundenportal mitgeteilt werden. Der Zugang zum Vorkasse-Automat und Kassenautomaten bleibt gegeben.

Terminabsprachen müssen auch für Besuche im Technikzentrum unter Telefon: 03632/604840 getroffen werden.