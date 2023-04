Stadtwerke Sondershausen: Schreiben mit Geldforderung ignorieren

Das E-Werk in Sondershausen gehört zu den Stadtwerken. (Archivbild)

Sondershausen. Die Stadtwerke Sondershausen warnen vor Betrügern. Nicht nur per Telefon kontaktieren diese aktuell die Kunden.

Nicht nur übers Telefon werden Kunden der Stadtwerke Sondershausen derzeit mit dubiosen Aufforderungen kontaktiert, sondern auch über postalische Zuwendungen.

Nach Angaben des Unternehmens erhalten einige Kunden demnach Schreiben einer „Energieverwaltung Kuzniarski“ aus Köln, mit welchem sie zur Zahlung eines Energiekostenbeitrags in Höhe von 79,84 Euro aufgefordert werden. „Diese Schreiben stehen in keinerlei Zusammenhang mit den Stadtwerken Sondershausen GmbH, noch wurden sie von uns beauftragt. Bitte ignorieren Sie diese Schreiben und zahlen Sie keinesfalls“, so eine Stadtwerke-Sprecherin. Der Vorgang sei den Strafverfolgungsbehörden bereits zur Kenntnis gebracht worden, heißt es seitens des Unternehmens.