Die Schutzmasken werden in Ebeleben ab Dienstag nicht mehr im Kiosk am Markt, sondern in der Stadtverwaltung verkauft.

Städte verkaufen weitere Schutzmasken

In der Stadtverwaltung Ebeleben werden seit Dienstag, 28. April, weitere Schutzmasken verkauft. Für ein Euro pro Maske bietet sie diese in ihren Räumen in der Rathausstraße 2 an, bis Donnerstag jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr, ab 4. Mai dann zu den regulären Öffnungszeiten, teilte die Stadtverwaltung mit.

Die Stadt Sondershausen hat eine Verkaufsstelle an der Stadtbibliothek eingerichtet. Die Mund-Nasen-Bedeckungen können dort erworben werden. Der Verkauf begann am Dienstag, 28. April, und erfolgt immer zu den Öffnungszeiten: Montag und Dienstag 12 bis 17 Uhr, Donnerstag 12 bis 18 Uhr und Freitag 10 bis 15 Uhr.