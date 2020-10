Stänkern gegen Schniefnasen

In knackige Ringe geschnippelt oder in Würfelchen fein angebraten, sind die häutigen Knollen wirklich ein Genuss – zumindest für den Gaumen. Als Geschmacksträger, der so beliebt ist, dass früher ganze Regionen von ihr lebten, wird die Zwiebel sogar mit Volksfesten gefeiert. Dabei wird bei solch bedeutsamen Ereignissen wie dem Zwiebelmarkt in Artern, der selbst im Corona-Jahr nicht ausfallen durfte, über die Belästigung für die Geruchsnerven, die von dem scharfen Gemüse ausgeht, gern mit einem versteckten Naserümpfen hinweggeschnüffelt.

Schwer allerdings wird es, den Riechkolben abzuwenden, wenn die in langen Reihen frisch gerodeten Feldfrüchte ihr beißend würziges Aroma über weite Flächen rund um den Zwiebelacker verströmen. Das grenzt in der Erntezeit mitunter an Stänkerei! Absicht will ich nicht unterstellen. Schließlich sitzen die Zwiebelbauern selbst mitten in den stinkigen Dünsten, wenn sie die Früchte ihrer Arbeit einholen. Vielleicht haben diese aber ihr Glück längst erkannt, das vom Gestank genervte Passanten, zu denen ich mich selbst bislang zählte, gar nicht zu schätzen wussten: Gerade wenn das kühler werdende Wetter wieder zu Schnupfnasen führt, werden eben diese durch einen tiefen Zug Zwiebeldunst frisch vom Feld im Nu wieder frei.