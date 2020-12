Stahlanker sichern Fels für große Pläne am Kyffhäuser

Mit dem neuen Eingangsportal für das Kyffhäuserareal, dessen Entwurf Architektin Caroline Nagel vom Kopenhagener Büro Cobe im Landratsamt in Sondershausen vorstellte, ist auch ein Baustein für das museale Konzept, an dem Museumswissenschaftler Volker Rodekamp im Auftrag des Kyffhäuserkreises arbeitet.

Kyffhäuser. Um bald noch mehr Besucher tragen zu können, muss der Bergrücken unter dem Wahrzeichen für die Region erst einmal wieder befestigt werden. Die Steilwand zu Füßen des Kaiser-Wilhelm-Denkmals am Südhang des Kyffhäusermassivs bröckelt. Schon seit Jahresbeginn werden deshalb 300 Stahlanker in den Sandsteinfelsen getrieben, geplant waren 100. Und die müssen sogar länger sein als ursprünglich geplant. Statt nur an besonders zerklüfteten Stellen die Steinbrocken mit acht Meter langen Bolzen zu befestigen, werden diese jetzt auf der gesamten Hangfläche in den Berg getrieben.

Teuer wird die Sanierung des Steilhanges in diesem Jahr aber vor allem, weil der eigentlich für 2021 vorgesehene Bauabschnitt vorgezogen werden musste. Die Schäden am Fels hatten sich als massiver erwiesen, als vorhergesehen. Schon der bereits laufende Bauabschnitt schlägt mit etwa 1,6 Millionen Euro zu Buche. 400.000 Euro davon trägt der Kyffhäuserkreis, den Rest der Freistaat Thüringen. Das Thüringer Umweltministerium schießt auch für die vorfristig im November gestarteten Sicherungsarbeiten an der alten Steinbruchkante 750.000 Euro zu. Die übrigen 850.000 Euro Eigenmittel musste der Landkreis selbst noch in diesem Jahr auftreiben. Die zusätzliche Belastung war einer der Gründe dafür, dass der Kyffhäuserkreis seinen Haushalt im November sperren musste.

Der Einsatz könnte sich in einigen Jahren auszahlen. Schließlich sollen Burg und Kaiserdenkmal auf dem Kyffhäuser zu einem Touristenmagneten entwickelt werden, der noch weit mehr als die über 200.000 Besucher anlockt, die in guten Jahren das Ausflugsziel ansteuern. Selbst 2020 hat Corona allem Anschein nach nicht für den befürchteten Einbruch in der Gästestatistik geführt. Weil Fernreisen ausfielen, zog es offenbar mehr Touristen aus Deutschland zu naheliegenden Orten wie den Kyffhäuser, wie die Zwischenbilanzen zeigen.

Weit über die Bundesrepublik hinaus soll der Kyffhäuser in Zukunft Anziehungskraft entwickeln. Dafür will Volker Rodekamp, der Geschäftsführer der Stiftung Völkerschlachtdenkmal im Auftrag des Kyffhäuserkreises attraktive Ideen entwickeln und umsetzen. „Wir wollen unseren Kindern erklären, wann und warum all das hier entstanden ist“, umreißt der Historiker und Museologe die Grundzüge seines Konzeptes für die moderne museale Präsentation der geschichtsträchtigen Anlage, das er kurz vor Jahresende vorlegte. Natur, alte Reichsburg, und Kyffhäuserdenkmal will er mit multimedialen Mitteln in demokratischer Weise auf eine Ebene stellen und quasi umarmen, um den Besuchern ein Gesamtbild der Anlage zu vermitteln.

Rodekamps Vorstellungen schließen auch ein Bauwerk mit ein, dass helfen soll, Besucherströme auf das Kyffhäuserplateau mit Burg und Denkmal zu befördern. Teile der künftigen Präsentation sollen schon in der Eingangshalle zu erleben sein, bevor die Gäste den Schrägaufzug nach oben benutzen. Der neue Portalbau samt Ausstellungsraum und Aufzug wird nach dem Konzept des dänischen Plaunungsbüros Cobe errichtet, das im Frühjahr 2020 als Sieger aus einem Architektenwettbewerb mit internationaler Beteiligung hervorgegangen war. Baubeginn soll schon im kommenden Sommer sein.

Als Bauherr soll eine Kyffhäuser-Stiftung auftreten, deren Gründung noch in der letzten Sitzung des Jahres 2020 vom Kreistag abgesegnet wurde. Erste Aufgabe der Stiftung wird es sein, beim Freistaat Thüringen Fördermittel für das Vorhaben zu beschaffen. Die Kosten für Portalbau, Aufzug und ein unterirdisches Parkhaus unter Rasenterrassen sind mit mehr als zehn Millionen Euro veranschlagt. Damit die Stiftung als Träger für das Projekt auftreten kann, bringt der Landkreis unter anderem die Liegenschaften am Kyffhäuser mit ein, die sich in seinem Besitz befinden. Dazu gehören auch Flächen, die extra zu diesem Zweck noch im Herbst von der Gemeinde Kyffhäuserland im Tausch erworben worden waren. Auf diesem Areal soll das Parkhaus entstehen.