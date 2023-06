Stahlkonstruktion und ein aufgemalter Parkettfußboden beim Bühnenbild für die Sondershäuser Schlossfestspiele

Sondershausen. Bühnenbild für das Musical „Doktor Schiwago“ bei den Sondershäuser Schlossfestspiele steht.

„Die Lkw sind häufig hin und her gefahren zwischen den Werkstätten in Nordhausen und dem Sondershäuser Schlosshof“, erzählt Wolfgang Kurima Rauschning. Er ist seit der Spielzeit 2008/09 am Theater Nordhausen tätig. Bühnenbilder für die Sondershäuser Schlossfestspiele habe er schon zahlreiche entworfen. So auch für das Musical „Doktor Schiwago“, das am 23. Juni Premiere feiert und den Auftakt der Schlossfestspiele bildet.

Erste Überlegungen dafür habe es bereits vor etwa einem Jahr in Zusammenarbeit mit Operndirektor Benjamin Prins, dem Regisseur des Stückes, gegeben. Im Herbst vergangenen Jahres hätte dann die konkrete Umsetzung begonnen. Das Besondere an dem Musical – es spielt in Russland im Zeitraum von 1903 bis 1930 – seien „die wahnsinnig vielen Spielorte“, so der Bühnenbildner. Diese reichten von einer Gleisanlage über das Innere eines Eisenbahnwaggons bis hin zu einer Villa, die im Stück „Eispalast“ genannt wird.

Edel wirkendes Parkett ist aufgemalt worden

Letzterer finde sich im Stück als ein großes Fenster mit Eisblumen darauf wieder. Um diesen Effekt zu erzielen, habe man einen speziellen Stoff verwandt, der zugleich robust, leicht und winddurchlässig sein sollte. Für die Bühnenfläche selbst, auf der während des Musicals insgesamt rund 80 Darsteller zu sehen sein werden, habe man sich entschieden, einen edel wirkenden und doch dem Verfall preisgegebenen Parkettfußboden nachzubilden. Bei der Bemalung der Holzplatten, getragen von einer Stahlkonstruktion, hätten die Mitarbeiter des sogenannten Malsaals ganze Arbeit geleistet, um die diesen Eindruck zu erwecken.

Der Parkettfußboden im Vordergrund und das große Fenster sind die Grundelemente des Bühnenbilds. Foto: Renate Liedtke/Theater Nordhausen

In den jeweiligen Werkstätten sei für das komplette Bühnenbild mehrere Wochen gearbeitet worden, berichtet der Bühnenbildner. Der Aufbau im Sondershäuser Schlosshof sei dann ohne Probleme vonstatten gegangen. „Innerhalb einer Woche stand alles“, betonte er. Auch mit dem Ergebnis ist er zufrieden. Wolfgang Kurima Rauschning freue sich schon auf die erste Komplettprobe in der kommenden Woche, bei der sich alles zusammenfügt. So würden erstmals alle Mitwirkenden in historischen Kostümen der betreffenden Zeit auf der Bühne agieren – inklusive der vorgesehenen Beleuchtung für das Stück.

Nach der Premiere würde die Anspannung etwas abfallen, sagt Rauschning. Dann stehe mit dem Stück „Die Hochzeit des Figaro“ bereits die nächste Produktion an – für die Eröffnungspremiere in der Interimsspielstätte des Nordhäuser Theaters.