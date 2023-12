Stallpflicht wegen Vogelgrippe im Kyffhäuserkreis aufgehoben

Kyffhäuserkreis Die Auflagen aufgrund des Geflügelpestausbruchs in Grüningen sind alle aufgehoben worden. Der Kyffhäuserkreis hat die Allgemeinverfügung außer Kraft gesetzt.

Die Auflagen zur Bekämpfung der Geflügelpest im Kyffhäuserkreis sind aufgehoben. Seit 23. Dezember ist die Allgemeinverfügung des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt außer Kraft gesetzt, wie das Landratsamt mitteilte.

Am 21. November war in einer Kleintierzucht in Grüningen bei elf toten Tieren eine Infektion mit dem Influenzavirus vom Subtyp H5N1 nachgewiesen worden. Im Umkreis von drei Kilometern wurde ein Sperrbezirk eingerichtet.

Weitere erkrankte Tiere konnten bei Kontrollen in den Geflügelbetrieben und bei Züchtern im Sperrbezirk rund um Grüningen nicht entdeckt werden. Das haben die amtstierärztlichen Untersuchungen in den vergangenen Wochen ergeben, teilte der Sprecher der Kreisverwaltung Heinz-Ulrich Thiele auf Nachfrage mit.

Das Geflügel in Betrieben und Kleintierhaltungen in Greußen, Grüningen, Nieder- und Obertopfstedt, Clingen und Westgreußen musste in den Stall. Zudem war eine Überwachungszone in den Ortschaften Oberbösa, Niederbösa, Feldengel, Kirchengel, Westerengel, Holzengel, Trebra, Bliederstedt, Otterstedt, Rohnstedt und Wasserthaleben eingerichtet worden. In diesen Zonen galten Hygieneauflagen und Schutzmaßnahmen.