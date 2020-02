Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stammtisch des Kulturwaldvereins

Der Verein Statt Urwald-Kulturwald am Possen und Hainleite bittet am 4. März zu seinem monatlichen Stammtisch. Um 18 Uhr beginnt der im Restaurant in der Burg von Großfurra. Zu Gast sein werden die Bürgerinitiative Kyffhäuserwald und der Kreisdenkmalpfleger zum zwanglosen Gespräch, heißt es in der Ankündigung des Vereins.