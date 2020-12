Starke Rauchentwicklung: Feuerwehreinsatz in Trebra

Trebra. Starke Rauchentwicklung führte zu einem Polizei-und Feuerwehreinsatz am Sonntagabend in Trebra im Kyffhäuser-Kreis.

Aus einer Halle eines Agrarbetriebes drang am späten Sonntagabend starker Qualm. Die Feuerwehr ging der Ursache nach und gab laut Polizei schnell Entwarnung. Ein technischer Defekt in der Heizungsanlage führte zu einem Stau in der Förderschnecke, durch den die zum Ofen geführten Sägespäne und sowie das Stroh oberhalb der Heizungsanlage in Brand setzte.

Die Rauchgase verbreiteten sich über den gesamten hinteren Gebäudekomplex. Zahlreiche Feuerwehrleute mussten unter Atemschutz die schwellenden Hackschnitzel aus der Halle entfernen. Unterstützt wurde man dabei durch eine Radlader des Agrar Betriebes. Der Schaden wurde vor Ort als gering beziffert. Der Feuerwehreinsatz war nach gut 2 Stunden beendet. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Trebra, Holzengel, Wasserthaleben und Greußen,

