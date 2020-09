Start für Computerclub

Sondershausen. Neue Angebote der Volkshochschule in Sondershausen und Artern beginnen am 15. und 16. September.

An der Volkshochschule des Kyffhäuserkreises starten diese Woche zwei Kurse rund ums Digitale. Der Computerclub beginnt am Dienstag, 15. September, 16.30 bis 18 Uhr, in der Güntherstraße 26 in Sondershausen. Alle 14 Tage können sich die Teilnehmer über EDV-Themen zum PC auszutauschen und auch weitere Einblicke in die Möglichkeiten von Android-Smartphones oder Tablets gewinnen. Begleitet werden sie von erfahrenen Dozenten. Eigene Laptops, Tablets und Smartphones sind erwünscht. Anmeldung unter Telefon: 03632/741 270 oder vhs-sondershausen@vhs-th.de. Maximal werden sechs Plätze vergeben

Der Computer-Treff beginnt indes am Mittwoch, 16. September, 18.30 bis 20 Uhr, in der Puschkinstraße 58 in Artern. Es gibt Infos zu Fragen: Wie halte ich meinen Computer auf dem aktuellsten Stand? Was sollte ich beim Installieren von Hard- und Software beachten? Wie lege ich mir einen Account zu? Auch dieser Treff findet 14-tägig statt. Eigene Laptops und Tablets sind erwünscht. Anmeldung ist unter Telefon: 03632/741 270 oder vhs-sondershausen@vhs-th.de erforderlich. Der Kurs ist auf zehn Plätze begrenzt.