Startschuss für Radsaison fällt am Wochenende in Wiehe

Wiehe. Am 1. April sind zu diesem Anlass ein Gottesdienst und eine Sternfahrt durch die Ranke-Stadt geplant.

Das Frühjahr lockt nach draußen. Auch die Radfahrer. In Wiehe wird die Eröffnung der Fahrradsaison am 1. April in der Radwegekirche St. Ursula zelebriert. Für 14 Uhr ist in der Wieheschen Kirche ein ökumenischer Gottesdienst, begleitet vom Bottendorfer Kirchenchor, geplant. Im Anschluss daran führt eine Sternfahrt mit der IG Radfreunde Sondershausen und der Verkehrswacht Kyffhäuser e.V. durch die Ranke-Stadt und endet zur Kaffeerunde im Pfarrhaus Wiehe.