Startschuss im Kyffhäuserkreis: Vorschläge für Ehrenamtspreis 2024 einreichen

Die Verleihung des 5. Kyffhäuser Ehrenamtspreises wurde auch im Burghof Kyffhäuser am Fuße des Kyffhäuserdenkmals gefeiert.

Kyffhäuserkreis. Bis zum 31. Januar 2024 können beim Landratsamt des Kyffhäuserkreises Vorschläge für die Ehrenamtsauszeichnung im kommenden Jahr eingereicht werden. Darüber informiert die Kreisverwaltung in einer Mitteilung.

Demnach sind Vorschläge für eine engagierte Person, einen Verein oder eine Initiative im Kyffhäuserkreis möglich. Alle Vorgeschlagenen dürfen den Angaben zufolge am 12. April 2024 einen gemütlichen Abend zu ihren Ehren im Burghof Kyffhäuser verbringen.

Die Preisträger werden erst vor Ort bekannt gegeben und mit einem Preis sowie einer finanziellen Danksagung geehrt, heißt es.

In folgenden Kategorien wird der Kyffhäuser-Ehrenamtspreis laut Mitteilung vergeben:

Kinder- und Jugendarbeit/ Sport

Hilfsorganisation, Opferhilfe & Rettungswesen

Alten-, Behinderten-, Hospizarbeit & Selbsthilfegruppen

Kulturelles Engagement & Kirchliches Leben

Ehrenpreis für das Lebenswerk

Fragen beantwortet Thomas Kohlschreiber im Jugendamt unter Telefon: 03632 / 741 526 oder per E-Mail an ehrenamt@kyffhaeuser.de. Antragsformulare werden auf Anfrage zugesendet oder sind auf der Internetseite des Landratsamtes in der Suchfunktion unter Ehrenamtsgala zu finden.