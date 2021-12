„Steffi´s Rathauslädchen“ in Großenehrich feierlich eröffnet

Steffi Fischer begrüßte am Montag auch viele kleine Besucher – hier Milan und Romy – in ihrem Laden. Die konnten sich über einen Schokoladen-Weihnachtsmann freuen.

Großenehrich. Seit Montag gibt es in Großenehrich wieder eine Einkaufsmöglichkeit.

„Das ist eine echte Bereicherung“, sagt Karin Becher. Sie kauft etwas an der Wurst- und Fleischtheke in „Steffi´s Rathauslädchen“, das erst wenige Stunden zuvor am Montag feierlich eröffnet hat. Gleich am ersten Tag kommen die Großenehricher zahlreich. Nicht nur, um Inhaberin Steffi Fischer zur Eröffnung ihres Ladens zu beglückwünschen. Viele nutzen die Gelegenheit, um ihre Einkäufe zu erledigen. Ein guter Start für die Selbstständige.

Steffi Fischer hat schon immer als Verkäuferin gearbeitet, und als sich die Möglichkeit bot, einen eigenen Laden zu eröffnen, habe sie diese genutzt. Angesprochen wurde sie von Christine Kunze, die bis Ende vergangenen Monats Inhaberin eines Tante-Emma-Ladens in unmittelbarer Nähe des neuen Standortes war und nun nach 18 Jahren Selbstständigkeit in den wohlverdienten Ruhestand gewechselt ist.

Am Eröffnungstag hat sie Steffi Fischer tatkräftig unterstützt und hinter der Laden-Theke gestanden. „Es ist wunderbar, dass wir weiterhin einen Laden im Ort haben. Das freut mich“, sagt Christine Kunze.

Den Tante-Emma-Laden von ihr direkt zu übernehmen, sei nicht möglich gewesen, so Fischer. Da kam das Angebot der Gemeinde, Räumlichkeiten im ehemaligen Rathaus zu nutzen, gerade recht. Mit großer Unterstützung von Familie und Freunden habe sie diese – zuletzt fanden hier Stadtratssitzungen statt – saniert und den Erfordernissen eines Ladens angepasst. Auch Ortsteilbürgermeister Frank Faber (parteilos) habe ihr beim Umbau geholfen. „Er ist handwerklich sehr begabt“, sagt Steffi Fischer.

Christine Kunze, die bisher im Ort einen Tante-Emma-Laden führte, half am Eröffnungstag im neuen Geschäft im ehemaligen Rathaus mit. Foto: Christoph Vogel

Das Sortiment in „Steffi´s Rathauslädchen“ umfasst alles Mögliche für den täglichen Bedarf. Dazu gehören unter anderem Getränke, Milch, Mehl, Obst, Gemüse, Blumen und Hygieneartikel. Da die frischgebackene Ladeninhaberin großen Wert auf Regionalität legt, gibt es bereits eine ansehnliche Auswahl an regionalen Produkten. So zum Beispiel Fleisch- und Wurstwaren, Eier sowie Backwaren. Gleiches gilt für Honig, den sie direkt vom Imker aus dem Ort bezieht. „Das möchte ich auch weiter ausbauen“, betonte Fischer. Vorstellbar seien unter anderem Käse und Wein aus der Region. „Wenn die Leute etwas haben wollen, können sie gern Bescheid geben. Ich versuche, es zu besorgen“, bietet Steffi Fischer überdies an.

Die Inhaberin hat sogar schon eine Liste, auf der unter anderem Artikel wie verschiedene Teesorten sowie Hunde- und Katzenfutter stehen, die Kunden gern hätten. Präsentkörbe auf Wunsch befüllen und Geschenke einpacken sei ebenfalls kein Problem.

Steffi Fischer wünscht sich für die Zukunft in erster Linie zufriedene Kunden, dass alle gesund bleiben und der Laden gut angenommen wird. Dem schloss sich auch Torsten Abicht (parteilos), Bürgermeister der Landgemeinde Stadt Greußen, an. Er begrüße es, dass der Charme eines kleinen Lädchens im Ort erhalten bleibt.

„Das hat alles gepasst“, sagt Ortsteilbürgermeister Frank Faber. Er sei glücklich, dass Steffi Fischer den Laden im ehemaligen Rathaus eröffnet hat. Nicht nur, um das Gebäude wieder zu beleben. Vielmehr sei es wichtig, dass gerade für die ältere Generation im Ort eine Möglichkeit zum Einkaufen bestehe.