Niederschläge lassen die Flüsse anschwellen, so wie hier die Unstrut bei Kalbsrieth. Für Samstag kündigt der Deutsche Wetterdienst erneut anhaltende Niederschläge an. Die Hochwassernachrichtenzentrale registrierte in Oldisleben einen stark steigenden Pegel. Der lag am Freitag um 12.30 Uhr bei einem Wasserstand von 409 Zentimetern, um 14.45 Uhr bereits bei 425 Zentimetern.

Steigende Pegel an Unstrut und Wipper erwartet

Kyffhäuserkreis Freitag zunächst leichte Entspannung. Für Samstag und Sonntag wird allerdings mit einer Verschärfung der Lage gerechnet.

Aufgrund ergiebiger Niederschläge wird im Kyffhäuserkreis weiter mit einer Hochwasserlage gerechnet. Das erklärte der Leiter der Kreisverwaltung, Dr. Ulrich Thiele, am Freitag auf Nachfrage. „Diese wird sich mit aller Wahrscheinlichkeit in unserem Landkreis vor allem im Gebiet der Unstrut konzentrieren, wo Hochwasserwarnstufen erreicht und überschritten werden.“

Bislang sei dies aber noch nicht der Fall.

Das Landratsamt in Sondershausen hat die Entwicklung im Blick und seit Mittwoch den Stab „Außergewöhnliche Ereignisse“ aktiviert, der ein halbes Dutzend Fachleute sowie Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) und den Leiter der Kreisverwaltung vereint. Am Freitag trat das Gremium zum dritten Mal zusammen. Beim zweiten Treffen am Donnerstag sei eine Handybereitschaft der Verantwortlichen aus Feuerwehren, Unterer Wasserbehörde und der Koordinationsgruppe Stab eingerichtet worden, erläuterte Thiele.

Für den Freitag konstatierte der Stab zunächst eine leichte Entspannung. Allerdings werde für Samstagnachmittag und Sonntag eine Verschärfung der Lage erwartet.

„Alle Bürgermeister und Feuerwehren sind über die mögliche Hochwasserlage schriftlich vorinformiert worden. Die Feuerwehren sind angehalten, sämtliche Brücken und Durchlässe zu kontrollieren und dafür zu sorgen, dass freier Ablauf gewährleistet ist und es zu keinem Rückstau kommt“, so Thiele. Seit Freitag wird auch an der Wipper eine Verschärfung der Lage erwartet. Auch am Wochenende werde der Stab zusammenkommen, um gegebenenfalls weitere Maßnahmen einzuleiten. Bei Alarmstufe seien die Deiche ständig zu überprüfen.

Ab Montag sollen laut Deutschem Wetterdienst die Niederschläge nach und nach aus Richtung Westen nachlassen.