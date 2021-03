Steinke: Ungleichheit ist unsozial

Der 8. März als Internationaler Frauentag ist für Bundestagsabgeordnete Kersten Steinke (Linke) wie auch Bundestags-Direktkandidatin Anne Bressem (SPD) Anlass, eine gleiche Entlohnung von Frauen und Männern zu fordern. „Gleiche Löhne für gleiche Arbeit“, formuliert es Steinke.

Bressem nannte es eine „Schande“ für ein Land wie Deutschland, dass Frauen immer noch im Durchschnitt 19 Prozent weniger als Männer verdienen. Zudem beklagt sie, dass Frauen noch immer schlechtere Karrierechancen, besonders in Führungspositionen, haben.

Kämpfen will sie deshalb für eine verbindliche und damit gesetzlich verankerte Frauenquote in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst auf allen Ebenen. Steinke will sich für die Aufwertung der Berufe in Pflege, Bildung und Erziehung einsetzen.