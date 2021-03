Stellwerk im Residenzbahnhof Sondershausen wird Museum

Foto: Henning Most

Sondershausen. Viele Konzepte gibt es für das stadteigene Gebäude um die alte Eisenbahntechnik. Eine Interessengemeinschaft will die Investorensuche neu ankurbeln.

Es regnet wenigstens nicht mehr rein in den denkmalgeschützten Residenzbahnhof in Sondershausen. Konzepte dazu, was unter dem frisch sanierten Dach des stadteigenen Gebäudes passieren soll, vermisst Ulrich Neumann, der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Residenzbahnhof allerdings bislang.