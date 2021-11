Sterbebegleitung im Kyffhäuserkreis erlernen

Kyffhäuserkreis. Für einen neuen Kurs können sich Interessierte anmelden.

Erfolgreich einen Kurs zur qualifizierten Vorbereitung auf die Hospizarbeit haben fünf Frauen abgeschlossen. Das teilte der ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst Sondershausen-Sömmerda-Artern mit. Es sei bereits der 13. Kurs gewesen.

Für den Hospizdienst Sondershausen und die kooperierende Hospizinitiative Sangerhausen würden somit fünf motivierte Frauen ihren ehrenamtlichen Dienst in der Sterbebegleitung antreten können.

Die Nachfrage im Kyffhäuserkreis nehme von Jahr zu Jahr zu. Man freue sich sich über jeden Menschen, der sich für diese Aufgabe schulen lassen möchte und dann gemeinsam mit den anderen 26 Hospizlerinnen hier vor Ort schwerkranke und sterbende Menschen begleitet, teilte Koordinatorin Susanne List vom Verein mit. „Wir wollen ebenso die Angehörigen in dieser schweren Zeit unterstützen. Wir können in der Häuslichkeit dasein und -bleiben und dafür sorgen, dass Betroffene gehalten, verstanden und gestärkt werden“, so Susanne List.

Für einen im kommenden Jahr beginnenden 14. Kurs zur Hospizarbeit im Kyffhäuserkreis nimmt der ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst schon jetzt Anmeldungen entgegen.

Interessierte können sich informieren unter Telefon: 0170/3 70 35 06 oder im Internet unter: www.novalis-diakonie.de