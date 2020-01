Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sternsinger sammeln für Kinder im Libanon

Ausgestattet mit mit einer Krone auf dem Haupt, einer Sammelbüchse, einem Liedblatt und einem freudigen Lächeln zogen am Sonntag Kinder als die Heiligen Drei Könige durch Sondershausen, um den Menschen ihren Segen zu bringen. Mit christlichen Liedern und dem Spruch Christus segne dieses Haus und dem Schriftzug „20*C+M+B+20“ wurden Gemeindemitglieder aufgesucht, die wiederum zeigten sich mit einer Spende erkenntlich. Die Aktion Dreikönigssingen wurde über Jahrzehnte zu einer Tradition in der St.-Elisabeth-Gemeinde und wird seit einigen Jahren von Martina Langenberger organisiert. Es ist die größte Spendenaktion von Kinder für Kinder in Deutschland. In diesem Jahr soll der Erlös in Projekte für Kinder im Libanon fließen. Ella, Flora, Annabelle, Martha, Dominika, Sarah, Thadeus, Jonas, Justin, Benjamin, Jonas und Lukas stellten sich zum Foto-Termin auf.