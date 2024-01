Sternsinger spenden Segen in Sondershausen

Die Sternsingeraktion in der Sankt Matthias Kirche Stockhausen waren am Samstag zwei Gruppen, begleitet von Helga Junker sowie Anika Glende und Anne Nebelung, von Haus zu Haus gezogen und überbrachten den Segen für 2024. Sie sangen Lieder und sammelten Spenden. 400 Euro für das Projekt "Gemeinsam für unsere Erde in Amazonien und weltweit” kamen zusammen.

Sondershausen An der Aktion Dreikönigssingen haben sich am Wochenende auch Kinder aus Sondershausen beteiligt.

An der Sternsinger-Aktion hat sich am Wochenende auch die evangelische Sankt-Matthias-Kirchgemeinde Stockhausen beteiligt, berichtet Anika Glende. Unter der Leitung von Helga Junker habe man sich im Pfarrhaus getroffen, zunächst Tee getrunken, selbstgemachte Pralinen und Baguette mit Avocado-Aufstrich genossen. Nach einem Film über das Thema wurden die Kostüme anprobiert. Am Samstag zogen zwei Gruppen, begleitet von Helga Junker sowie Anika Glende und Anne Nebelung, dann von Haus zu Haus. Adriano, Jonas und Lucia in der ersten Gruppe, Greta, Marie und Mara in der zweiten. Sie haben den Segen für 2024 überbracht, Lieder gesungen und Spenden gesammelt. Die Freude sei groß gewesen, als 400 Euro für das Projekt „Gemeinsam für unsere Erde in Amazonien und weltweit“ zusammengekommen waren. Das Geld werde unter anderem in Schulprojekte fließen, um jungen Menschen ihre Geschichte und Kultur nahezubringen und sie im Einklang mit der Natur leben zu lassen.