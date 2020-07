Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Steuererklärung im Kurs in Sondershausen lernen

Die Volkshochschule (VHS) des Kyffhäuserkreises bietet einen Kurs zur Erstellung der Steuererklärung mit dem Spezialprogramm Elster an. Die damit erstellten und übermittelten Erklärungen werden vom Amt bevorzugt bearbeitet und verursachen weniger Rückfragen. Der Kurs eignet sich für Teilnehmende mit Grundkennnissen am PC und im Internet. Sie sollten ihre Steueridentifikationsnummer mitbringen und, wenn vorhanden, das Passwort ihres E-Mail-Accounts. Der Kurs findet am Dienstag, 4. August, 17.30 bis 20.30 Uhr, in Sondershausen, Güntherstraße 26, im PC-Raum statt und kostet zwölf Euro. Der eigene Laptop kann mitgebracht werden. Auf Grund der Hygieneregeln sind maximal sechs Plätze frei. Anmeldung unter Telefon: 03632/74 12 62 oder per Mail an vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de