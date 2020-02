Stich-Wort: Ausbildung in der Freizeit im Kyffhäuser-Kreis

Seit vergangenen Freitag hat der Kyffhäuserkreis 18 ausgebildete Sanitäter mehr. Im März, wenn weitere fünf Lehrgangsteilnehmer ihre noch ausstehende Prüfung ablegen, könnten noch fünf dazu kommen. Es ist ein beruhigendes Gefühl zu wissen, dass es im Notfall gut ausgebildete Leute gibt, die Erste Hilfe leisten können.

Die Teilnehmer sind bereits in Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises oder dem Katastrophenschutz des Deutschen Roten Kreuzes aktiv. Zusätzlich zu ihrer ohnehin schon zeitaufwendigen ehrenamtlichen Tätigkeit, haben die Lehrgangsteilnehmer weitere gut 100 Stunden ihrer Freizeit geopfert – gleiches gilt natürlich auch für die Ausbilder und deren Helfer. Denn die Sanitäterausbildung fand immer freitags nach der Arbeit und an Samstagen statt.

So viel Einsatz, um anderen Menschen in Notlagen helfen zu können, verdient große Anerkennung. „Hut ab!“, kann ich da nur sagen. Und bei dem am vergangenen Freitag mit der Zeugnisübergabe offiziell abgeschlossenem Lehrgang handelt es sich keineswegs um eine Eintagsfliege. So würden zum jetzigen Zeitpunkt schon wieder genügend potenzielle Teilnehmer ihr Interesse bekundet haben, dass mindestens ein Lehrgang voll besetzt wäre. Und der soll, wenn alles klappt, im nächsten Jahr beginnen.