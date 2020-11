Stich-Wort: Ein Lied steckt an

„Ich geh’ mit meiner Laterne“ – in diesem Jahr allerdings nur in einem Mini-Umzug im engsten Familienkreis. Und nur, wenn die Laternenträger in nicht mehr als zwei Haushalten leben. Ketten schwenkender Lichtlein, gehalten von Dutzenden Kindern die fröhlich gemeinsam singen und plappern, darf es beim Martinsfest am heutigen Abend nicht geben. Zu groß ist die Gefahr, dass durch die Reihe der im Laternenschein Feiernden der Coronavirus hindurchmarschiert.

Abstand ist geboten. Verlassen, still und dunkel muss es deshalb aber in den Städten und Dörfern beim Traditionsfest in der früh hereinbrechenden Novembernacht aber trotzdem nicht werden. Aus Grüppchen für Grüppchen ergibt sich ein Zug, wenn nur genügend Laternenträger mit der notwendigen Distanz in loser Kette die Straßen entlang ziehen. Das gemeinsame Singen fügt dann ganz einfach alle zusammen. Der Klang des bekannten Liedes springt einfach über die Abstände hinweg und trägt dabei keinerlei Infektionsgefahr von Mensch zu Mensch. Hoch ansteckend aber kann er trotzdem sein und dafür sorgen, dass sich fröhliche Stimmung des Martinsfestes im Eiltempo überträgt. Rabimmel, Rabammel, Rabumm!