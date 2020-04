Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stich-Wort: Jetlag in Zeiten von Corona

Was ist das nur? Ich hatte nie Probleme mit der Zeitumstellung. Spätestens am zweiten Tag war alles wieder im Lot. Doch diesmal hat es mich irgendwie erwischt: Ein tägliches Jetlag-Gefühl, das ich bisher nur nach einem Japan-Flug kannte. Und der ist schon 13 Jahre her. Zusammengefasst: Morgens matt, abends aufgekratzt.

Erstens sage ich mir: Gut, mit 46 wird man eben alt. Zweitens aber gebe ich dem äußeren Faktor die Schuld: In Corona-Zeiten ist das irgendwie kein Wunder. Die Tochter muss nicht in die Schule, da dreht man sich eben in den Kissen noch mal rum.

Der Weg zur Arbeit ist bequem. Nur noch zehn Meter lang – bis zur Couch, dank Homeoffice. Dort sitze ich dann und kommuniziere mit der Außenwelt. Und während ich diesen Beitrag schreibe, streut die Neunjährige ihre Fragen zu den Hausaufgaben (welch ein Pensum!) aus ihrem Zimmer herüber. Zwischendurch kochen fünf Meter weiter. Wunschgericht: Schokopudding-Suppe.

Ganz nett, aber seltsam. Und da die Tochter auch den Jetlag spürt, will sie den Krimi abends mitschauen oder nach 20 Uhr Badminton spielen.

Nach einer Woche in diesem Modus steuere ich nun gegen: Ich verlege meine abendliche Jogging-Runde in den Morgen, um früh in Tritt zu kommen. Und siehe da: Die Tochter will auch mit.