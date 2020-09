Stich-Wort: Kurze Ärmel, kurzes Leben

Weißt du noch: Wir hatten uns so an die kurzen Ärmel gewohnt – und nun isses fast vorbei…“ – Singt Gerhard Gundermann, passend zur Jahreszeit. Und passend läuft der Film über den baggerfahrenden Liedermacher derzeit im Fernsehen rauf und runter. Am Mittwoch wieder – 20.15 Uhr, ARD. Da ich keine Zeit hatte, ins Kino zu gehen, sah ich ihn vor Kurzem auf Arte zum ersten Mal komplett. Ich muss sagen: gelungen! Regisseur Andreas Dresen nähert sich einfühlsam dem Rockpoeten, der zugleich Stasi-Spitzel und -Bespitzelter war. Der in Weimar aufwuchs, in Hoyerswerda, dieser „blassen Blume auf Sand“, groß wurde. In jeder Hinsicht. Und viel zu früh, mit 43, starb.

Atemberaubend, wie Alexander Scheer ihn bis in die Haarwurzeln verkörpert! Er singt, als wäre er Gundi selbst. Eine kleine, leise Traurigkeit bleibt: Vielleicht wird Gundi, den ich in den 1990er-Jahren mehrfach bei Konzerten und auch backstage erlebte, im Film etwas zu naiv dargestellt, zu „spinnert“ – würde der Bayer sagen. Ja, Gundermann, der Befindlichkeiten so treffend beschreiben konnte, blieb ein Fragender – nicht kindisch, sondern kindlich:

„Wir wissen, dass alles was kommt, auch wieder geht – warum tut es dann immer wieder und immer mehr weh?“ Große Worte! Nicht nur im Herbst.