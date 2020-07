Stich-Wort Kyffhäuserkreis: Früh- oder Spätgießer?

Über den optimalen Zeitpunkt, Gurken-, Tomaten-, Zucchinipflanzen und Co mit dem nötigen Wasser zu versorgen, gibt es mit Gartenfreunden schon mal die eine oder andere nicht ganz ernst zunehmende Diskussion: Ist nun das frühe oder späte Gießen im Verlauf des Tages für die Pflanzen und letztlich die Erträge besser? Da hat jeder so seine eigenen Erfahrungen und Vorlieben. Schaut man sich die Ergebnisse der Suche im Internet an, werden die frühen Morgenstunden dafür empfohlen. Für mich fällt der oftmals angegebene optimale Korridor – von 3 bis 5 Uhr – allerdings in eine absolut schlaftrunkene Zeit. Dafür bekommen mich keine zehn Pferde aus dem Bett, wie es immer so schön heißt. Auch kann ich mir nicht vorstellen, dass zu dieser Stunde irgendjemand mit der Gießkanne im Garten zu Gange ist.

Kann man den Empfehlungen Glauben schenken, sind dann die Abendstunden, wenn die Sonne nicht mehr mit voller Kraft auf das Beet knallt, der nächste günstige Zeitpunkt. Einzig vom Bewässern in den Mittagsstunden wird verständlicherweise abgeraten.

Die meisten Kleingärtner werden sich wohl beim Gießen eh nach den Gegebenheiten ihres Tagesablaufs richten, der von Arbeitszeiten oder anderen Verpflichtungen bestimmt wird. Ich zähle zu den Spätgießern und die reichliche Ernte gibt mir bislang recht.