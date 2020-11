Stich-Wort Kyffhäuserkreis: Saisonfinale im Kleingarten

Seit Mitte Oktober ist das Wasser abgestellt, die Beete bis auf wenige Tomatenpflanzen, an denen nur noch kümmerliche Reste hängen, komplett abgeerntet. Die Gartensaison ist eigentlich zu Ende. Wären da nicht noch ein paar Dinge zu erledigen, um Parzelle und Laube winterfest zu machen. Die Woche Urlaub – eigens dafür geplant – war total verregnet. Beete umgraben, wenn die feuchte Erde unerbittlich am Spaten klebt, macht da weder Sinn noch Spaß. Ähnlich verhält es sich mit der letzten Rasenmahd des Jahres.

Die Rosen anzuhäufeln, um ihnen ein Mindestmaß an Frostschutz zu gewähren, kann man bei jedem Wetter machen, wenn es nicht gerade in Strömen regnet. Die Bäume sind zum Glück beschnitten und der Grünschnitt in einem eigens dafür aufgestellten Gemeinschaftscontainer ordnungsgemäß entsorgt. Die selber gezogenen Absenker der Erdbeerpflanzen gedeihen seit September auf den Beeten. Seit dieser Zeit sind auch die Knoblauchzehen in der Erde. Ganz so schlimm ist es um die finalen Arbeiten dann doch nicht bestellt.

Nun hoffe ich, dass sich der Spätherbst zumindest an einem freien Tag noch einmal von seiner schönsten Seite zeigt, damit diese auch noch geschafft werden. Dann ist auch für mich die Gartensaison beendet. Im Frühjahr heißt es dann wieder: Auf ein Neues im Gartenparadies!