Es gibt so einige Themen, über die sich Hobbygärtner in Rage Rede können. Das Umgraben der Beete ist so eines. Wann ist der beste Zeitpunkt? Soll man überhaupt…?

Ich bin Vertreter jener Spezies, die für den Herbst plädiert. November heißt für mich: Grabe-Monat. Ist zwar anstrengend und zeitaufwendig. Doch es gibt viele gute Gründe: Der Garten sieht dann ordentlich aus, Unkraut kann man leicht entfernen, die Erde wird locker, später durch die Frost-Gare noch mehr. Die Pflanzen können nächstes Jahr leichter Wurzeln schlagen. Wasser dringt tief ein. Zudem kann ich jede Menge Kompost-Erde und auch Laub als Dünger untergraben. Doch es mehren sich die Stimmen, auch in der Nachbarschaft, die – ich unterstelle mal keine Faulheit – fürs Frühjahr plädieren: Um Kleinstlebewesen im Boden vor Frost zu schützen. Um zu verhindern, dass Nährstoffe im Winter ausgewaschen werden. Da mag etwas dran sein. Ich sage mir: Jedem sein Plaisir! In dieser Glaubensfrage halte ich mich jedoch an die Weisheit meiner Oma, die mir einst als Neunjährigem geduldig das richtige Umgraben beibrachte: Wer schwere, lehmige Böden hat, gräbt im Herbst um. Die anderen können’s verschieben oder sein lassen. Ich habe einen schweren Boden – also greife ich jetzt zum Spaten.