Stichwort: Renaissance eines hässlichen Verbs

Meine Großmutter meinte immer, wenn ich sie mal verbesserte: „Was ist der Junge bloß empfindlich auf die Wörter?!“ Mag sein. Jedes Mal, wenn ich dieses Wort höre oder lese, zucke ich zusammen: „durchführen“. Ich höre dann auch meinen seligen Journalistik-Professor seufzen: „Nur Erschießungen und Auspeitschungen werden durchgeführt.“ Klingt überspitzt, trifft aber den Kern: Es ist ein belastetes Verb, das an unselige Zeiten erinnert, in denen viel Unmenschliches von Führern und Vollstreckern durchgeführt wurde. Es erinnert an militärische Gewalt, Kadaver-Gehorsam, wirkt obendrein plump, derb, grobschlächtig.

Vor 15, 20 Jahren schien mir dieses Verb sprachlich überwunden. Nun aber, irgendwie schleichend, erfährt es eine unerklärliche Renaissance, taucht immer wieder vor allem in behördlichen Pressemitteilungen und auch jenen von Vereinen auf. Kurse, Kirmesfeiern, Märkte, Wettkämpfe, Sanierungen, Einweihungen, Premieren – ganz viel wird nun wieder durchgeführt. Dabei gibt es so schöne andere Verben: veranstalten, organisieren, gestalten, behandeln, bewältigen, meinetwegen auch aufführen.

Nach unserer Heirat traf nun die Rechnung vom Standesamt. Darin steht: „Durchführung der Eheschließung – 100 Euro.“ Wie kann man nur so etwas Schönes mit so etwas Hässlichem verbinden?