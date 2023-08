Stiftung sucht alte Fotos von Schloss Sondershausen

Sondershausen. Nach Fotos der Sondershäuser von Schloss und Jägerhaus interessiert sich die Thüringer Schlösserstiftung. Sie könnten hilfreiche Hinweise liefern

Nach alten Fotos und Schnappschüssen von Schloss und Jägerhaus in Sondershausen aus der DDR-Zeit und früher sucht die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. Von Interesse sind auch Aufnahmen der ehemaligen Gärtnerei am Jägerhaus mit den zugehörigen Gewächshäusern. Auch für die frühere Ausstattung des Jägerhauses mit Schränken, Geweihen und Leuchtern interessiert sich die Stiftung und bitte um Bilder. Beim Schloss stehe vor allem der Nord-, der Ost- und der Südflügel im Fokus, erklärt der Sprecher der Stiftung, Franz Nagel.

Von besonderem Interesse seien auch Fotos aus der Nutzungszeit als Bibliotheksschule. Das Fotomaterial soll bei der geplanten Sanierung von Jägerhaus und den Flügeln des Schlosses helfen. Im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms stehen für Schloss Sondershausen 20,7 Millionen Euro zur Verfügung. Mit dem Geld soll Sanierungsarbeiten am Nordflügel erfolgen. Am Süd- und Ostflügel wird das Dach gemacht und der Westflügel soll neue Fenster erhalten. Das seit Jahren leerstehende Jägerhaus soll zudem komplett in die Kur kommen.

Bei der Planung der Sanierungsvorhaben sollen möglichst viele historische Quellen einbezogen, teilt die Stiftung mit. „Auch unscheinbare Schnappschüsse können den Experten wichtige Anhaltspunkte für die Sanierungsplanung liefern. Details wie Putzstrukturen, Holzprofile, Ausstattungsgegenstände und vieles mehr sind darauf oft zu erkennen. Wie ein Puzzle fügt sich damit ein Bild früherer Zustände zusammen“, sagt Jana Lorenz, Baureferentin bei der Stiftung und Teamleiterin für die Maßnahmen an Schloss Sondershausen.

Fotos können in der Schlossverwaltung in Sondershausen abgegeben oder per Mail gesendet werden: schlossverwaltung@sondershausen.de, Telefon: 03632/62 24 02. Dias oder Papierabzüge werden digitalisiert und zurückgegeben.