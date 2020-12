Stille mit Glockenschlag

Still wie in einem der bekanntesten Weihnachtslieder beschrieben wird sie wohl werden, die heilige Nacht des Jahres 2020. An fröhliche Gesänge, die sonst aus allen Kirchen und zu diesem Anlass meist sogar aus vielen Kehlen klangen, war wegen des Virus schon lange nicht mehr zu denken. Und aufgeregten Kinderstimmchen, die eifrig die Texte eines lang geübten Krippenspiels einem großen Publikum im voll besetzten Kirchenschiffe vortragen, sind an Heiligabend diesmal nirgendwo zu hören. Ersetzen kann diese Eindrücke auch der Glockenklang kaum, mit dem alle Kirchen im Sondershäuser Raum um 17 Uhr gemeinsam den heiligen Abend einläuten sollen.

Corona sorgt in diesem Jahr für eine Stille zum Weihnachtsfest, die auf viele sicher beängstigend wirkt. Ist die Ursache an sich schon erschreckend genug, dürfte es für manche noch verstörender sein, auf die vertraute Gemeinschaft der vielen anderen Kirchgänger an Heiligabend und die heimeligen Rituale rund um das Fest im lichtergeschmückten Altargebäude verzichten zu müssen.

Ohne das Ambiente erleuchteter Kirchen haben Pfarrerworte und festliche Gesänge aus der digitalen Konserve sicher selbst für Gläubige nicht die Wirkung, die sie sich gerade unter den bedrückenden Umständen dieser Zeit von der Kirche erhoffen.