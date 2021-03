Stilles Örtchen in Bad Frankenhausen vorerst dicht

Das stille Örtchen in der Nähe des Rathauses von Bad Frankenhausen ist schon seit zwei Wochen dicht. Dies habe aber nichts mit Corona zu tun, antwortete Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) auf der jüngsten Stadtratssitzung auf eine entsprechende Nachfrage von Stadträtin Petra Wäldchen. Der Grund für diese Maßnahme seien „permanente Vandalismusschäden“. Dass die Bedürfnisanstalt immer wieder verdreckt war und Glasflaschen herumlagen, sei noch das geringere Übel. „Schlimmer war, dass Waschbecken und Handtuchhalter abgetreten wurden.“ Schon den ganzen Winter würden Jugendliche die öffentliche Toilette als Treffpunkt nutzen und sich bereits nachmittags darin aufhalten. Zwar schließe die Toilette über Nacht. „Doch wenn sich bereits Personen darin aufhalten, nützt das nichts“, so der Bürgermeister. Zwischenzeitlich sei ein privater Wachschutz beauftragt, inzwischen aber wieder abgezogen worden. Die Stadt könne nicht Tausende von Euro in die Überwachung einer öffentlichen Toilette stecken. Dass dies kein Dauerzustand sei, sei ihm klar, so Strejc. „Wie müssen jetzt überlegen, wie wir sie wieder öffnen.“