Stillleben und Landschaftsmalerei am Bad Frankenhäuser Schlachtberg

Ungeachtet der Bauarbeiten am Panorama-Museum sind am Montag die neuen Zeichenkurse für Kinder und Erwachsene gestartet. Während der Kunstkurs für die Kinder mit seiner Stammbesetzung und den angemeldeten Neuzugängen ausgebucht ist, gibt es für den Kurs „Bildnerisches Zeichnen“ der Erwachsenen noch wenige Plätze.

Dieser Kurs findet stets montags, alle 14 Tage zwischen 18 und 19.30 Uhr statt. Zehn Veranstaltungen je sind im Frühjahrssemester geplant. Sie sind für Laien und Fortgeschrittene gedacht und helfen auch angehenden Kunst- oder Gestaltungsstudenten bei der Vorbereitung ihrer Bewerbungsmappen.

Während im vergangenen Halbjahr die Teilnehmer mit Spachtel und breitem Pinsel an ihren Stillleben-Malereien werkelten, soll im neuen Semester zeichenhafter und farbig expressiv gemalt werden. Natürlich ist Malen eine körperliche Interaktion. Sitzt man die ganze Zeit vor seiner Staffelei, ist der Krampf wahrscheinlicher, als wenn man dabei perkussiv-rhythmische Musik hört und mitgerissen vor der Staffelei tänzelt und die Farben auf die Leinwand bringt. Eine besondere Lockerungsübung ist an einem Samstagnachmittag geplant, wo auf der Wiese mit Japanspachtel und bloßen Händen in kleinen Teams größere Papierbahnen traktiert werden sollen.

Die jüngsten Kunstinteressierten hatten sich im Herbstkurs der Landschaftsmalerei gewidmet. Auf der Wiese sitzen und pinseln, machte Spaß, war aber doch schwerer als gedacht für die Kinder. Zum einen haben die Acrylfarben die Eigenart im Trocknungsprozess etwas nachzudunkeln. Sie decken auch nicht immer ausreichend. Und ist eine Partie erst einmal zu dunkel geraten, macht es schon einige Mühe, sie wieder aufzuhellen. Außerdem sah der Himmel bei jedem Mal anders aus und auch das Licht in der Landschaft änderten sich dauernd.

Ein zusätzliches Problem war es für die Kinder, ihre Paletten nicht nur als Farbablage zu gebrauchen, sondern sie wirklich als Mischpalette zu benutzen um den passenden Farbton zu finden. Das setzt allerdings voraus, dass man die zu malenden Details genau betrachtet, ihre Farbigkeit mit der angemischten Farbe auf der Palette genau vergleicht und sie erst, wenn sie übereinstimmen, auf die Leinwand bringt. Einige Kinder bewältigten diese Aufgabe überraschend gut, andere taten sich dabei sehr schwer.

Immer wieder war zu bemerken, dass viele noch große Probleme mit dem Beobachten haben und eher eine im Kopf erdachte Landschaft malen, als die, die sie gerade vor sich haben. Selbst Kindern mit großen Stärken im Grafischen fiel das nicht unbedingt leichter.

Deswegen sollen die Kinder im neuen Halbjahr weiter auf diesem Gebiet arbeiten können. Die kalte Zeit verbringen die Kurskinder dann allerdings mit kleineren Naturstudien, mittels derer sie ihre Beobachtungsgabe schulen sollen und sobald es draußen wieder wärmer wird, geht es auf den Schlachtberg in Bad Frankenhausen wieder mit Farben, Pinsel, Spachtel und Leinwand und es wird draußen gemalt.

Anmeldung im Panorama-Museum unter Telefon: 034671/6 19 23