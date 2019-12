Foto: Henning Most

Das Weihnachtsoratorium war am Sonntag einmal anders im Achteckhaus zu erleben.

Sondershausen. Das Weihnachtsoratorium in der Fassung von Albert Schönberger war im Achteckhaus in Sondershausen neu zu erleben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stimmgewaltiges Weihnachtskonzert

Unter Leitung von Akademiedirektor Eckart Lange fand das traditionelle Weihnachtskonzert der Landesmusikakademie am dritten Advent im Achteckhaus statt. Dargeboten wurde das Weihnachtsoratorium nach Lukas in der Komposition von Albert Schönberger. Eine hochkarätige musikalische Besetzung konnte das Publikum mit dem Philharmonischen Chor Weimar, den Sondershäuser Madrigalisten, dem Albert-Fischer-Chor, dem Mitteldeutschen Kammerorchester erleben. Mit dem Alphorn brachte eindrucksvoll Klaus Seyfarth, und am Cembalo Nicolae Vezure wunderbare und himmlische Töne ins Achteckhaus. Mehr Gäste wären dem Konzert zu wünschen gewesen.