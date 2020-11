Stocksen-Betreiber peppt Klubhaus für Neustart auf

Neue Lampen sorgen für stimmungsvolles und energiesparendes Licht, wenn im Saal vom Klubhaus Stocksen mal wieder gefeiert werden darf. Obwohl hier schon seit acht Monaten keine öffentliche Party mehr steigt, ließ Betreiber Fabian Fromm das Klubhaus nicht einfach vergammeln. „Wenn es hoffentlich bald mal weiter geht, können wir den Gästen zeigen, dass sich das Stocksen über die Durststrecke für die Veranstaltungsbranche weiter entwickelt hat“, zeigt sich Fromm optimistisch. Deshalb hat er nicht nur neue Lampen installiert, sondern auch einen Satz Bankett-Tische für Veranstaltungen mit gehobenem Ambiente angeschafft und den Bühnenhintergrund mit neuem Tuch bespannt.

„Obwohl es in diesem Jahr Monate gab, in denen ich im Stocksen keinen einzigen Euro Umsatz erwirtschaftet habe, hilft es doch nicht, den Kopf in den Sand zu stecken.“ So stimmt es ihn zuversichtlich, dass die Bundesregierung nun in Aussicht gestellt hat, auch Veranstaltern und Klubbetreibern Unterstützung in Höhe von 75 Prozent des Umsatzes aus dem Jahr 2019 auszuzahlen. „Damit könnte ich immerhin zwei, drei Monatsmieten fürs Klubhaus bezahlen“, schätzt Fromm ein.

Außerdem hofft er nun wenigstens aus dem vor kurzem aufgelegten Programm „Neustart Kultur“ Geld zu bekommen. 12.000 Euro habe er beantragt. Davon soll unter anderem eine Beschallungsanlage für die Empore angeschafft werden. Künftig sollen die Gäste dort oben Musik und Bühnenklänge in ebenso hoher Qualität genießen können, wie die Besucher im Saal. 5000 Euro aus der beantragten Summe will er außerdem in neue Bühnenpodeste investieren. „Für die komplette Bühne wird das nicht reichen. Ich hoffe, die Stadt kann noch ein Sümmchen für den Rest beisteuern.“

Über mangelnde Unterstützung durch die Stadt als Eigentümerin des Hauses könne er sich in der schweren Zeit bislang nicht beschweren. Zeitweise sei die Miete reduziert worden. Zudem wurde ins Klubhaus investiert, erkennt Fromm an. Die Elektroanlage bekam eine neue Zentralverteilung. Für die Sanierung des Parketts auf der Empore, mit der er in den nächsten Tagen beginnen will, übernehme die Stadt Materialkosten. Wahrscheinlich werde sogar noch vor dem Winter ein neuer Heizkessel für das Haus installiert.

Abgesehen von Zuschüssen aus der Stadtkasse hofft Fromm für ein künftig noch vielfältigeres kulturelles Programm im Klubhaus dauerhaft Sponsoren gewinnen zu können. Dafür will er jetzt mit seinem Konzept „25 mal 25“ bei potenziellen Geldgebern werben. „Wenn es mit gelingt, 25 Unterstützer zu finden, die jeden Monat 25 Euro für das Kulturhaus aufbringen, kann ich hier regelmäßig ein Programm auf die Beine stellen, dass sich nicht allein daran orientiert, ob es wirtschaftlich tragbar ist.“ Ohne Sponsoren funktioniere das nicht.

Fromm arbeitet außerdem daran, das Klubhaus für vielfältige Angebote auch in der Woche zu öffnen. Ein Kampfsportklub ist bereits eingemietet, kann aber derzeit wegen der Corona-Einschränkungen kein Training anbieten. Ebenso fallen die schon gestarteten Häkel- und Strickkurse in einem eigens dafür hergerichteten Raum im Klubhaus vorerst wieder aus.

Das Studio 44, das Fromm für professionelle Tonaufnahmen komplett neu eingerichtet hat, steht hingegen auch jetzt Musikern offen, die im Stocksen ihre Karriere starten oder mit neuen Titeln fortsetzen wollen.