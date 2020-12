Stocksener Karnevalisten bleibt nur das Training zu Hause

Die Vorbereitungen auf die fünfte Jahreszeit waren beim SCC Gelb-Weiß Stocksen schon weit fortgeschritten. So habe man den Vereinsraum im Clubhaus bereits im Sommer auf Vordermann gebracht. Neben dem Einbau einer neuen Küche habe es einen frischen Farbanstrich gegeben. „Wir hätten auch ein Prinzenpaar gehabt“, erzählt der stellvertretende Vereinsvorsitzende Wolfgang Schinkel „Damals haben wir ja noch gedacht, dass die Faschingssaison stattfinden kann“, erklärt er. Als sich später abzeichnete, dass öffentliche Veranstaltungen, wenn überhaupt nur unter strengen Auflagen stattfinden könnten, habe man sich schweren Herzens entschieden, diese abzusagen.

Denn Karneval mit Beschränkung der Besucherzahl, Abstand, Mund-Nasen-Schutz und ohne Tanz- und Schunkelrunden würde weder Sinn noch Spaß machen. Dabei spiele auch das Finanzielle eine Rolle, „denn wir wollen nicht mit einem Minus rausgehen“, sagt Wolfgang Schinkel. Auch wenn die Faschingsveranstaltungen erst im Januar und Februar nächsten Jahres geplant waren, gibt er sich keinen Hoffnungen hin, dass sich an der derzeitigen Situation noch grundlegend etwas ändert.

In Zeiten, wo noch Training unter Einhaltung der Hygienebestimmungen möglich war, hätten sich die Karnevalisten auf die Saison vorbereitet. Jetzt ruhen sämtliche Aktivitäten. Dies trifft auch auf die Motto-Findung zu. „Dies passiert normalerweise im Dezember zur letzten Vorstandssitzung des Jahres“, erklärt Schinkel. Der Bühnenmaler bräuchte das Motto der Saison noch im alten Jahr, um es dementsprechend umsetzen zu können. „Die Maler sind die Künstler“, fügt er noch an.

Während des vergangenen Monats war das komplette Training beim Stocksener Karnevalsverein schon ausgesetzt. „Sie dürfen aber nicht denken, dass die die Beine still halten“, erzählt der Vereinsvize schmunzelnd. Denn von den einzelnen Tanzgruppen sei die Idee gekommen, Tanzvideos, die von den jeweiligen Choreographen erarbeitet wurden, unter den Mitgliedern zu verbreiten. „So kann jeder zu Hause trainieren, um fit und beweglich zu bleiben“, beschreibt Wolfgang Schinkel den Hintergrund.

Der Verein verfolgt damit aber noch eine andere Idee. So wäre die Planung einer Veranstaltung im Sommer vorstellbar, bei der das Erlernte vor Publikum präsentiert werden kann. „So weit das dann möglich ist“, fügt Schinkel an. Bei dieser Gelegenheit würde man auch das Geheimnis um das diesjährige Prinzenpaar lüften, dessen Identität bislang nur wenige im Verein kennen. Fest steht schon, dass die unbekannten Hoheiten in der kommenden Saison die Macht übernehmen sollen.

Ansonsten könne man sich zumindest auf dem Papier auch anderweitig auf die nächste Saison konzentrieren. Angst, dass der eine oder andere aufgrund der langen Zwangspause abspringt, habe der Verein nicht, „wir sind da sehr gefestigt, der Zusammenhalt ist groß“.

Außer den öffentlichen, ist die für Samstag vor Rosenmontag geplante interne Veranstaltung – als Dankeschön an Sponsoren und Ehrenmitglieder – ebenfalls erstmal abgesagt worden. Sollte sich die Lage bis dahin zum Positiven entwickeln, könne man aber noch kurzfristig reagieren. Dies wäre dann in erster Linie im Sinne der Nachwuchskarnevalisten, um diese „bei der Stange zu halten“.